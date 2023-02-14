長年關注勞工議題的民眾黨立法院黨團副總召賴香伶，14日偕專家、學者及勞工代表呼籲執政黨正視勞保改革，不能僅以撥補了事，要求《疫後特別條例》在勞保、健保的撥補金額不得低於1000億，蔡英文總統應召集勞保改革國是會議，凝聚朝野及民間共識，行政院也應提出《勞工保險條例》修正草案，具體推動勞保財務改革。

賴香伶今與全國金融業工會聯合總會副秘書長周于萱、台北市產業總工會理事長邱奕淦、前總統府年金改革委員會委員孫友聯、前總統府年金改革委員會委員吳忠泰、政治大學法律系副教授林佳和等人在立院黨團舉辦記者會，說明勞保改革迫在眉梢。

賴香伶表示，根據最新精算報告，勞保基金餘額將在5年內見底，若再將2022年投資虧損計入，勞保財務危機恐會更早發生，新任行政院長陳建仁是2016年總統府年金改革委員會召集人，對勞保財政改革知之甚詳，沒有理由迴避此一議題。「如果不改革，勞保基金就會在下任總統任期內見底。」

她呼籲蔡總統，千萬不能有「2024年之後就沒我的事」這樣的思維，在這屆總統任期內，蔡政府除了撥補勞保，其他可說是一事無成，連勞保條例的修正草案都沒提出。身為2016年年金改革召集人的陳建仁，對勞保議題自是知之甚詳，更沒有迴避的空間。

賴香伶指出，2023年中央政府總預算為2兆元，不到10年，勞保基金將負債1兆，對正在繳納保費的工作世代情何以堪，而勞保問題是跨越藍綠政黨的集體共業，畢竟在2009年勞保改制年金前後，各界就提出勞保財務危機的警示，但14年過去，4任總統在完全執政下都未能完成改革，如今危機愈來愈近，朝野都應正視此問題。

周于萱批評，勞保多年來持續入不敷出，但台灣退休人口尚未到達高峰，現階段就需要政府年年另編預算撥補破洞，顯示勞保制度必須改革。這次超徵僅撥補300億給勞保，只是杯水車薪，根本的決方法應該是要提出勞保改革方案，政府卻只為了選票而不願積極推動勞保改革的討論，令人失望。

「政府這是在逃避，不是在解決問題！」邱奕淦說，勞保年金2012年爆出破產疑慮，政府每年撥補幾百億、終究只是杯水車薪，更不用提基金投資收益近幾年2次大虧損，加上少子化問題，未來勞動力人口減少，領錢的人愈多、繳錢的人愈少，政府總說「勞保不會倒」，但政府沒說的是，「勞保不會倒，只是讓你領少少！」