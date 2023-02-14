前屏東縣長潘孟安是副總統賴清德的「鐵桿兄弟」，今天他接受主持人黃光芹節目專訪時，黃驚爆，有位長者提到，有個女藝人說，賴清德曾問她要不要做副總統；潘孟安聽完說，「她也不錯」。至於女藝人是誰？原來是「賈永婕」。

黃光芹在「新聞不芹菜」節目中訪問潘孟安，提到近日駐美大使蕭美琴返國，引發很多揣測，誰是賴清德未來參選時，最佳搭檔人選？

駐美代表蕭美琴。（楊孟立攝）

文化部前部長鄭麗君。（資料照／鄭任南攝）

黃說，她遇到一個長者，「藝人賈永婕拿著自己跟賴副總統合照給他（長者）看說，賴副問她（賈），要不要做副總統？」黃笑著說，這是一段對話，或是一些善意，並不清楚；但有無聽過或討論副手有什麼方向？

潘孟安說，他不能代替賴副總統回答？時機也不對，媒體可能很急，賴清德現在還不是候選人，縱使是，也要到四月份完成初選，全代會正式提名通過，才有可能去尋覓副手，現在都還是言之過早，賴會用選戰考量或實質國政需求去執行，都要尊重賴個人決定。

「防疫女神」賈永婕。（中時資料照片）

他說，每個都是很好的人選，美琴是很好人選、賈永婕也不錯，鄭麗君也很好，都是很優質，好的人才能福國利民，賴清德都會多方考量。