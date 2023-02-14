由灃食公益飲食文化教育基金會主辦的「灃食主廚到我家」第二波活動，即日起至3月3日報名，國小校園廚房團隊（校內有自建廚房者優先）可一起跟著灃食，讓營養午餐變得好吃又有趣！

「灃食主廚到我家」活動去年底推出，前進全台6間學校與校廚團隊一起料理，由灃食美味革新主廚林奕成精選，包括日式雜炊飯、馬告清蒸鱸魚、義式茄汁肉丸、莎莎舞蔬石斑、味噌紅蘿蔔濃湯等午餐菜色，透過入校一日烹煮創新菜色，讓孩子發現，「原來午餐也可以吃出這麼不一樣的味道！」

「灃食主廚到我家」同時讓每道菜色搭配飲食小知識，希望從午餐菜色中，讓孩子一探飲食的豐富知識，像是「胡蘿蔔本來竟然是紫色的？」、「魚香茄子有魚嗎？ 」、「京醬肉絲的京醬是什麼？」等，希望藉由合作學校的創意，讓飲食教育變得更輕鬆有趣。

灃食教育基金會副執行長葉俊甫表示，在「灃食主廚到我家」活動現場，看見師生肯定午餐菜色的創新，也感受到校廚團隊學習的熱情，「尤其從灃食提供的教材，讓孩子從吃入口的食物學習到飲食知識，讓我們覺得，這件事情值得做！」因此加開第二波的報名，希望今年4到6月間，再度跟灃食主廚一起前進全台更多的校園廚房，激發更多的午餐創意。

灃食主廚林奕成也說，經過灃食「營養5餐」示範校計畫的累積，他發現校園廚房常常會遇到醬料分量的問題，尤其放大後，往往需要更精準的數字來減少食材浪費，因此，他也發展出簡易的計算方式，希望能協助校廚團隊在料理上更得心應手！同時，他也會協助體檢校廚分工、烹飪流程與廚房動線等問題。活動詳情可上網（ https：／／reurl.cc／NG5xap）查詢。