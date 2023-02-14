根據最新精算報告，勞保基金餘額將在5年內見底，若再將去（2022）年投資虧損計入，勞保財務危機恐將更早發生。立法委員賴香伶今天邀集專家、學者及勞工代表，呼籲蔡英文政府應有具體作為，而不能僅僅以撥補了事，對此，勞動部說，未來仍會持續撥補及提高撥補金額，確保勞保制度穩健運作。

立委賴香伶要求，《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》應就勞保、健保的撥補金額不得低於1000億；蔡英文總統應召集「勞保改革國是會議」，凝聚朝野政黨及民間共識；行政院應提出《勞工保險條例》修正草案，具體推動勞保財務改革。

勞動部表示，勞保財務問題政府非常重視且持續關注，考量制度的調整攸關逾千萬勞工及近60萬投保單位權益，推動須有一定共識，勞動部會持續蒐集、溝通各界意見審慎研議，周延規劃推動期程，以確保各世代勞工退休保障；為利民眾瞭解勞保財務狀況，勞動部依規定每三年會辦理精算作業，並於每年預決算書揭露最新未提存應計負債的狀況，官網亦設置專區供民眾查詢。

勞動部強調，勞保是國家辦的社會保險，由政府負最後支付責任，請勞工朋友放心。