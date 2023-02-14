SDR系統裝置在待產房內，提供海浪、森林浴、日光等多種不同情境讓孕婦選擇，茂盛醫院引進SDR是全台第2套、中南部第1套。（潘虹恩攝）

茂盛醫院婦產科醫師陳彥宇說，SDR能透過柔和的聲光效果，塑造放鬆的情境，讓孕婦處於舒服、放鬆的環境，對疼痛、恐懼產生抑制的效果。（台中茂盛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

「情境感知待產系統（簡稱SDR）」可透過聲光效果塑造放鬆的情境進而抑制生產疼痛，提供孕婦非侵入式減痛減壓的生產方式，台中茂盛醫院14日上午展示近期自丹麥引進SDR系統，盼藉此提升婦女生產的意願，幫助台灣改善少子化，同時為日前接受SDR系統成功順產的周小姐和寶寶慶祝。

台中茂盛醫院院長李茂盛指出，台灣已連續3年出現人口負成長的危機，去年新生兒僅有13.9萬人，過去他曾聽說婦女因為怕痛不願意生產，甚至到國外找代理孕母，因此希望引進SDR幫忙孕婦減低自然產的不適，進而提升婦女生產的意願，幫助改善少子化。

茂盛醫院婦產科醫師陳彥宇說，孕婦從待產到生產的過程，有時會因過度緊張更感疼痛，目前應對生產痛的最有效方法就是「無痛分娩」，但它算是侵入式的減痛方式，而非侵入性的SDR能透過柔和的聲光效果，塑造放鬆的情境，讓孕婦處於舒服、放鬆的環境，對疼痛、恐懼產生抑制的效果。

SDR系統裝置在待產房內，提供海浪、森林浴、日光等多種不同情境讓孕婦選擇，不同情境的音樂、影像及燈光皆有不同，也可以呼應孕婦當時的身體狀況做選擇；目前僅台大醫院有引進SDR，茂盛醫院SDR是全台第2套、中南部第1套。

李茂盛和陳彥宇也指出，這套SDR系統目前並不能完全取代無痛分娩，但它與無痛分娩可互相輔助，提供孕婦更好的生產經驗；茂盛醫院對體驗過SDR系統的孕婦進行調查發現，超過60％產婦生產疼痛感獲得改善、80％產婦的焦慮感得到緩解。另，有研究顯示SDR降低50％的剖腹產率、自然產失敗轉而剖腹的比率也顯著下降。

2周前在茂盛醫院生下二寶的周小姐14日也來到現場，她表示，此次的生產經驗與第1胎相當不同，她第1胎有施打無痛分娩，但注意力還是會集中於痛感，此次使用SDR系統有效分散她的注意力並緩和她的情緒，疼痛感降低很多，生產速度也很快；第1胎時生產時間約半小時，第2胎僅花了3分鐘，相當順利。