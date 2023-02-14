花蓮自強外獄監獄發生受刑人脫逃事件。刑事警察局上午發布緊急查緝專刊，在花蓮自強外役監服刑的受刑人魯宗龍，日前獲准返家探親，但卻逾時未歸，經連繫後不知去向，檢警上午立刻發布通緝，並呼籲員警查緝時注意自身安全。

據了解，魯嫌犯下多項詐欺與竊盜前科，民國111年才遭判2年8月入監服刑至今，日前他申請返家探親獲准，但卻在收假時不見人影，經管理人員聯繫家屬後仍不知去向，因此緊急通知檢方發布通緝。