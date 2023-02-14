百年大疫COVID-19對各國帶來健康、經濟等危機，各國政府在財政面祭出多項暫時性地延繳或減稅措施，雖對當時的稅課收入造成直接性衝擊，但尚不致造成永續性的稅損，且隨延繳稅額入帳，後續年度稅收反而有較大幅回升(OECD國家2021年含社會保障繳款SSC之總稅收+13.4%)，我國亦然，為避免前波疫情干擾分析結果，故以2020年為COVID-19對我衝擊之分析年，台灣2020年總稅收(不含SSC)年減2.9%(含SSC -1.7%)，但隔年隨主要稅目遞延款入庫，以及各項振興經濟方案發酵之挹注，總稅收隨即大幅翻升19.8%(含SSC+15.8%)。

我國施行之稅務相關措施，政府自2020年初疫情爆發以來，陸續推出多項刺激經濟、資金紓困以及防疫物資管制等政策，而為協助受影響致營收減少或居家隔離者度過難關，亦推出不少稅務措施。

在經濟表現方面，疫情初期由於國內防疫得宜、遠距商機興起帶動出口，並發行消費券以振興經濟，故2020年我國GDP得以維持正成長3.39%(衝擊最劇的第2季仍有0.62%)，迥異於2009年GFC(全球金融危機)時期下降1.61%，為民國41年有統計以來最大衰退幅度，此為我國有別於OECD國家(2020年-4.6%、2009年-3.4%)之處。

經濟正向成長固然可以挹注稅收，但因採行部分減稅及延分期繳稅措施影響，致2020年不同稅目之實徵狀況歧異甚大，並遞延反映至2021年。例如，營所稅由於受疫情影響之營利事業可申請延/分期繳納或免辦暫繳，致2020年減26.4%(近18年最劇)，為各稅目降幅最大；隔年則因暫繳稅款回補入帳，且上市櫃公司獲利成長，自谷底大幅回升47.1%。證交稅2020年因低利率環境、疫情期間遠距需求及海運塞港、缺櫃，帶動半導體、航運等類股交易熱絡，證交稅創歷史新高，且大增65.2%；2021年稅額續創高點，再增82.8%。娛樂稅由於KTV、電影等國內休閒消費受疫情直接衝擊，加上多數縣市推出減徵措施，致2020年有10個月的稅額衰退，整年減9.1%；2021年更因防疫措施致娛樂場所禁止開放，全年年減32.3%，為民國63年有統計資料以來最大減幅。

併計後，2020年總稅收年減2.9%，為2009年後時隔11年再陷低潮，2021年自低點揚升19.8%，外加社會保障繳款(SSC)後，兩年變動率各為-1.7%、15.8%。

COVID-19與全球金融危機(GFC)對我國衝擊之比較，在GFC時期，企業營運獲利及個人所得收入自前(2008年)年下半年即開始受到衝擊，綜所稅復因調整課稅級距及扣除額影響，2009年連同營所稅減幅皆逾2成，而第3大稅的營業稅因金融業受創甚深，亦減10.3%，遂拖累整體稅收(含SSC)減少7.7%，遠大於COVID-19時期的-1.7%，與OECD國家之受創態樣相仿。

疫情與GFC相比，對稅收占GDP比率影響互有差異，兩個時期的整體稅收(含SSC)占GDP比率皆年減1.2個百分點，但內涵並不相同，GFC時期，名目GDP與總稅收均減，但後者降幅更深，2020年COVID-19時期，稅收雖減少，但名目GDP上升。主要稅目中，營所稅、綜所稅、營業稅等占GDP比率皆下降，證交稅上升，2020年貨物稅占GDP比率呈下降，2009年則呈上升；兩次危機對我稅目占GDP比率所造成的影響，與OECD國家有所不同。