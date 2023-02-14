新北市市長侯友宜今早（14日）前往警察局主持本月治安會報，因應近期鬥毆案件暴增，各轄區同仁都能快速捕獲，做出高成效作為平定治安，加上昨日學生返回校園，格外重視反霸凌、校園毒品防制，要各分局密切掌握狀況。此外，侯市長也就各局處落實「第三方警政」進行盤點及表揚，強調這十幾年來淨化環境治安明顯改善，相較同期詐欺攔阻成效提升近3成。

侯友宜感謝公安小組與各單位的協調努力，為這塊土地展現團結一心態度，好好讓治安穩定下來。像是過年這段時間，在重點地段交通安全疏導做得不錯。

「第三方警政」是針對轄區易滋生毒品犯罪，或存在治安疑慮的營業場所強制拆除、歇業等措施。近期最佳執法案例為8日，由金山分局聯手工務局、觀光局、消防局跨局處合作，拆除萬里區一間假求職真囚禁的民宿據點，作業工程預計於本月30日執行完畢。

就治安工作執法不遺餘力，市警局局長廖訓誠提到，未來也將偕同相關單位持續取締非法販售少年菸品及毒品濫用，其中，獲頒2012下半年查緝違法販售菸品與少年績優員警獎勵金共計4名。

侯市長最後強調，市府是一個大家庭，藉由會報這跟舞臺強化整體團隊凝聚力，提供市民安全無虞的居住環境。