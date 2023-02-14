縣長鍾東錦等人宣布好消息，將在苗南、苗北各設置1座全民運動館。（李京昇攝）

為提供縣民更完善的運動空間與設施，苗栗縣府目前正積極籌建苗栗市、竹南鎮全民運動館。苗栗縣長鍾東錦14日送給縣民1分情人節大禮，他宣布苗南、苗北各設置1座全民運動館，分別為整建頭份市立游泳館為頭份市全民運動館，還有新建苑裡鎮全民運動館，未來全縣人口最多的4個鎮市，都將擁有1座全民運動館，提供居民運動需求使用。

其中，已營運20多年的頭份市立游泳館，2020年受到疫情衝擊，營運廠商退租，且場館設施老舊，因此縣府預計將其整建，並活化內部空間，除打造新建築外觀，館內游泳池將改為6座羽球場，還有設置室內跑道、兒童池、SPA池，以及韻律教室、桌球教室等空間，搭配周邊公園網球場、籃球場，將可提供完善的運動空間。

苑裡全民運動館，則預定建置在中正國小對面的縣有地，占地約2291平方公尺，初步規畫打造地上2層、地下1層的運動場館，將設置羽球場、體健中心還有地下停車場等空間，與球場則可隨時調整為籃球或排球場使用，總工程經費約2億4480萬元。

鍾東錦今天與教育處長葉芯慧、水利處長楊明鐃宣布這項情人節賀禮，鍾東錦說，全民體育應該均衡發展，目前苗栗市、竹南鎮獲得中央補助經費籌建體運管，他在選舉期間有許多南苗鄉親反映需要大型體育場館，因此他上任後與縣府團隊，規畫在位於苗北、苗南的頭份、苑裡再各興建1座體育館，盼打造運動健康城市。

另外，苗栗縣榮獲教育部運動i台灣2.0計畫「特優縣市獎」肯定，今日由教育處長葉芯慧獻獎給縣長鍾東錦，教育處也強調，目前已啟動優秀運動團隊企業認養計畫，將導入更多企業的支援，讓運動選手在運動場上更無後顧之憂，持續爭取佳績。