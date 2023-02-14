台北花園大酒店瞄準年後餐飲商機及刺激消費市場，自即日起至2月24日止，饗聚廚房祭出眾多優惠，包括：「揪團趣」平日周一至周四午餐或晚餐或假日下午茶時段，四人同行每位優惠600元（限12人以下），喜愛飯店早餐饕客可選按讚打卡飯店早餐1+1，平日周一至周四用餐並於台北花園大酒店Facebook粉絲專頁按讚且結帳出示，立即享早餐買一送一優惠，好友聚餐、家庭聚會趁二月，精省盡享豐盛澎湃自助盛宴。

「饗聚廚房」為多國自助百匯，平日午餐及晚餐或假日下午茶每位699元+10％，為回饋支持，周一至周四午餐或晚餐及假日下午茶時段，推出「揪團趣」優惠，四人同行每位優惠600元，等同原價7.8折，折扣後可省下近千元。餐檯菜色則由曾榮獲法國藍帶廚藝認證及世界奧古斯五星行政總主廚何政達操刀規劃，精心規劃中西式、日式、東南亞…等多達50道精選美饌，本著美味再升級及提供多元服務，除每日限量手搖鈴私房創意料理（位上）外，更新增現點現做手工現做煙囪卷，來自匈牙利的傳統街頭甜點，烘烤後呈現酥脆的金黃外殼，層次分明柔軟中帶有食感，饕客自行挑選喜愛口味的霜淇淋及配料，讓味蕾遨遊增添異國風情。

一日之計在於晨，饗聚廚房專為早餐控設計，於平日周一至周四用餐並於台北花園大酒店Facebook粉絲專頁按讚且結帳出示，立即享早餐買一送一優惠，饗聚廚房成人價每位550元+10％，兩人成行折扣後每人僅需330元，早餐供應豐盛多樣化的中西式餐點，串連飯店主題旅艋舺、遊西門，餐檯上無限供應艋舺經典特色小吃，像是有暖熱噴香的鮮味魷魚羹、鹹香入味老台味肉粥、香醇涮嘴的古早味油飯等雋永在地風味，為早晨帶來滿滿元氣。

PRIME ONE牛排館推出限定快閃優惠為於晚餐時段用餐，點套餐即贈精選紅酒兩杯與主廚特製開胃前菜，套餐2,080元起+10％，經典主菜包括美國prime乾式熟成28天肋眼牛排，以特地打造的百萬乾式熟成室熟成28天，使肉質軟嫩多汁，味道更具豐富與層次。牛排以800度以上高溫烤製，瞬間鎖住肉汁，經過回溫，再以平板煎至理想熟度，增加表層焦香風味，上桌前烘烤，肉味餘韻帶甘甜，飄散的香氣，滋味更顯誘人。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！