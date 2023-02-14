徐懷鈺正為演唱會積極健身。（寬宏藝術提供)

徐懷鈺正為演唱會積極健身。（寬宏藝術提供)

徐懷鈺正為演唱會積極健身。（寬宏藝術提供)

「平民天后」徐懷鈺在跨年晚會帶來回憶殺〈妙妙妙〉、〈分飛〉、〈NANANA〉、〈我是女生〉等金曲，讓歌迷們大喊懷念，紛紛敲碗專場。今(14日)徐懷鈺決定送給粉絲一個情人節大禮，就是宣告即將在4／14舉辦個人演唱會。徐懷鈺正在為演唱會集訓備戰，凍齡般的外貌及姣好體態再度成為焦點，她表示，這次的演唱會籌備相當久，目前也正在把體能持續提升，要給大家絕對精彩的演出，請大家期待一下。

對於即將舉辦專場演唱會，徐懷鈺表示，心情一定是很好，能在跟大家見面真的很興奮。但也坦言相當緊張，因為先前疫情已經很久沒有專場表演，也不知道現在的歌迷能有多少到場，但目前就是要把自己狀態調整好，對自己的演出很有信心。她透露，疫情期間多很多與自己相處的時間，不斷與自己對話，才會有重回舞台的信念。「這次演唱會的主題主要是以本身為出發點，用歌曲去訴說自己的故事，相信大家會很有感覺的，演唱會後能夠更認識我，更懂我心裡的想法。」

目前徐懷鈺正積極練唱、練舞並健身備戰，並且預告這次演唱會也會有久違的新歌首唱，絕對是誠意滿滿。寵粉的徐懷鈺也在情人節公開演唱會消息，當作是給一路相伴的歌迷朋友一個大禮。徐懷鈺說，讓大家久等了，因為想要能夠有完美的演出，所以精心策畫與討論花了不少時間。她也想藉這個機會跟歌迷朋友告白，大喊：「謝謝你們聽我的歌，我愛你們！」更在送上不少養眼健身辣照，展現平常飲食控制與健身的成果。演唱會相關資訊可洽鎖定徐懷鈺社群媒體、寬宏藝術社群媒體、寬宏售票系統(kham.com.tw)。