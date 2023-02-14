作家黃大米日前和友人吃火鍋，將吃不完的食材打包外帶後，拿到火車站給街友吃，當下一度表示：「我想等到他明天起床看到這麼豐盛的食物時，一定會覺得是上帝給他的食物，這樣的感覺一定挺好的」，未料慘遭網友砲轟，讓她趕緊刪文，對此，身為好友的苦苓出面緩頰，要求網友不要惡意曲解別人的好意。

苦苓指出黃大米是把還沒有吃的食材放進火鍋煮，再打包拿去給街友充飢，並非把吃剩且沾了口水的食物送人，呼籲網友不要曲解別人好意，再三強調：「能幫助別人都是好事，不想助人也無妨，但請不要任意攻擊熱心助人的人」，隨後提及在當下惡劣環境中，遊民能睡著勢必不容易，若此時把對方叫醒詢問是否願意吃，這種禮貌才是沒必要，畢竟醒來後能自行決定是否要吃，在沒有受到任何傷害的情況下，不禁反問網友：「到底又關其他不相干的人什麼事」。

苦苓表示黃大米看到遊民頭上枕著聖經，才會猜想是基督徒，認為對方醒來後發現有食物，應該會開心到感謝上帝，但內心鐵定知道是「好心人送的」，就像大家常說的「天下掉下來的禮物」，不可能有人當真覺得是「天神賞賜」，在要求網友「提高閱讀能力」之餘，忍不住反嗆：「這樣的文字到底是哪裡看不懂」。

眼見黃大米遭網友砲轟，苦苓強調不想幫助人是自身權利，但切勿反過來對常幫助人的好心人說三道四，甚至忍不住反問：「這個世界還是要講一點道理的吧」，一番言論仍引起部分網友不滿，紛紛留言：「不想浪費請吃完；想做善事請準備一份新的」、「幫助他人同時也要顧及別人感受」、「問題在於給予一包食物後，還發篇自己被自己感動的文章，自我滿足的狀態適合寫在日記裡，使用公眾媒介需慎之」。