副總統、民進黨主席賴清德，日前出席屏東縣前縣長潘孟安的新書發表會，首度透露潘曾被交付2個重要職務，但為了幫他沒有選擇入閣。潘孟安今（14）日表示，若進入政務系統會被綁死，才會在考慮後婉拒，很感謝執政團隊對他的厚愛。

潘孟安今日在網路節目《新聞不芹菜》接受專訪，談到賴清德日前爆料他婉拒進入內閣一事，潘指出若進入政務系統，一年有超過200天會被綁在國會，等同於被綁死，無法協助輔選，而黨務部分也有另外的處理，必須要有人串接選務，「大家分進合擊、各司其職，要有人去溝通串接。」

潘孟安提到，在長達近30年的高壓工作後，2022年下半年身體狀況相當疲憊，加上考量家人因素，當時本已下定決心要在2022交棒後「功成身退」，結果民進黨敗選後接到賴清德的電話，希望自己可以去幫忙，而他身為民進終身黨員，過去受到人民栽培及黨的協助，沒有選擇戰場的權利，將全力以赴。

「我是把自己定調成跑龍套或跑腿的！」對於未來輔選是否會掛職務，潘孟安認為不太重要。他強調「不一定要成功在我」，但對於2024來說，民進黨能夠贏才是最重要的，他扮演的角色只是其中一個小螺絲釘，需要大家團隊合作。