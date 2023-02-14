旅美好手張育成日前已經返台，將在今晚向中華隊報到，15日起隨隊開始練球，總教練林岳平表示，明天練球會先觀察張育成的狀況，最快可能在16日代打上陣，旅日組的王柏融、吳念庭、宋家豪也將陸續加入，目前只剩美職巨人隊投手鄧愷威尚未確定報到日期。

中華隊在上月底開訓，經過這段時間集訓後進入實戰階段，今天展開首場自辦熱身賽將對上味全龍，目前中華隊陣中只有鄭宗哲、林子偉2位旅外球員，今天打線也以中職球員為主體，19日開始加入旅外球員後，會是比較完整的中華隊陣形。

「餅總」持續掌握旅外球員加入的日期，張育成明天開始隨隊練球，最快16日代打上陣，最慢17日對台鋼雄鷹時先發，吳念庭16日加入，王柏融、宋家豪17日報到，唯一尚未確定日期的是鄧愷威，「雙方都有聯繫，只是最後回來的時間和使用方式等確定後再講。」

至於日前在實戰投打練習（Live BP）階段中弄傷背部的投手曾仁和目前仍持續觀察中，林岳平說：「重點是在下週，如果可以的話強度才會加上去，目前先是評估這3至5天稍微降低訓練強度，只做簡單投球，看下週能不能上投手丘。」目前中華隊也做好備案，曾仁和的空缺由吳哲源頂替，預計今天熱身賽吳哲源也會登板。