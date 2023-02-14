智利櫻桃本季已驗出25批違規。（食藥署提供）

知名精品品牌LOEWE今被食藥署抓包，其生產的兔年紀念木筷，使用非食用色素氨基偶氮苯，違反「食品器具容器包裝衛生標準」，總計202件產品必須依規定退運或銷毀；智利櫻桃則又驗出7批產品含有農藥賽安勃，總計120噸產品得退運、銷毀。

食藥署今公布最新邊境不符合規定食品資訊，赫然發現一款由知名精品LOEWE生產的兔年紀念木筷，在溶出試驗中檢出國內非准用著色劑氨基偶氮苯，食藥署北區管理中心科長陳慶裕指出，我國規定食品器具著色劑必須使用食用色素，如非使用食用色素則不得溶出，而本款木筷則是在溶出試驗中檢出非食用色素，因此違規。

此外，食藥署今又檢出7批智利櫻桃含有農藥賽安勃，分別由江柏貿易股份有限公司、金果貿易股份有限公司、信成行國際股份有限公司、勝裕實業有限公司引進，總計120噸產品得依規定退運、銷毀。

陳慶裕說，由於國內並未開放農藥賽安勃准用於櫻桃，因此自上周起就大量驗出智利櫻桃違規，本產季已累計25批智利櫻桃違規，目前已採百分之百逐批查驗；此外今也驗出BONCHILI辣味炒麵、LEMONILO速食麵兩款印尼泡麵含有農藥環氧乙烷，以及日本出口的安康魚肝也驗出重金屬鎘。

食藥署表示，去年12月21日已發函智利當局，要求於今年2月5日前提出書面資料說明不合格原因及改善與預防措施，智利方面表示，已請出口商於運輸過程進行產品監測，並請出口商針對仍在智利的產品注意農藥殘留等情形。

食藥署說，經查智利櫻桃於110-111年產季期間，與隔年度同一區間111-112年相比，檢驗不合格率已有下降。另查在發函智利提供改善說明後至今年2月7日，智利櫻桃檢驗不合格率已降為10.07％。

食藥署表示，經審核智利所提之改善說明，並考量智利輸台鮮櫻桃產品檢驗不合格率已有下降，且目前邊境仍採「逐批查驗」，綜合評估後，維持智利鮮櫻桃受理報驗，並持續觀察邊境查驗情形。