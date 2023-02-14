基隆市議員許睿慈在和平島觀光漁市進行現勘，認為現場排水設施的增設已經刻不容緩。（張志康攝）

基隆市中正區和平島觀光漁市已有30餘年歷史，但長年以來一直缺乏適合的排水設施，除常導致漁市的汙水漫流路面外，每到下雨天也常導致路面積水。基隆市議員許睿慈14日邀集民政處、中正區公所會勘，將透過區公所規畫設置排水設施，解決民眾的困擾。

和憲里長蘇來成表示，和平島觀光漁市每到假日就有很多遊客來訪，平日也會吸引許多基隆市民來此採購海鮮。但漁市場缺乏適宜的排水設施，因此市場養殖活海鮮的海水常會漫流至道路上，每到雨天，也常會在路面產生積水。

許睿慈指出，和平島觀光漁市的排水問題，她已接獲多起民眾陳情。她認為，這個觀光漁市已經有33年之久，同時在基隆觀光廊帶的發展中，也扮演相當重要的角色。漁市為提供消費者最新鮮的海鮮，自然會使用大量的海水養殖，卻導致外溢的海水漫流至路面，不僅影響來往的行人與遊客，也會對車輛造成容易生鏽等負面影響。

許睿慈認為，在漁市場設置排水設施已經刻不容緩。會勘後，取得共識將在漁市場前設置一條寬30公分左右的排水溝，委託民政處及中正區公所進行評估規畫，至於施工的經費，她將盡力爭取。至於後續的維護，則將交由在地的里長及市場業者們共同承擔。