高雄1名7旬老婦人擔心高齡89歲的丈夫外出後卻遲遲未返家，情急之下拄著拐杖徒步出門尋找，最後走了1公里遠，體力不支坐在路旁，警方發現立即載著該婦人返家，一開門見丈夫已返家，老翁也急問：「你跑去哪裡？」，原來兜了一圈兩老互相找尋對方行蹤，鶼鰈情深，令人動容。

林園分局忠義派出所警員12日晚間6點多執行巡邏勤務時，接獲報案在大寮區鳳林四路疑似有迷途老人需要協助，抵達現場發現是1名74歲的彭姓老婦人，她拄著拐杖，坐在路旁焦急地四處張望，老婦說，高齡89歲的丈夫獨自出門卻一直沒回家，又沒有手機可連繫，心急之下才徒步在街道來回穿梭，試圖找到丈夫身影，走了約1公里，最終卻體力不支坐在路旁。

警方了解後先將老婦載回家，沒想到一打開家門發現丈夫則坐在門口焦急張望，一見到老婦著急問：「妳跑去哪裡？」，原來兜了一圈兩老互相找尋對方行蹤，卻沒有手機可以聯絡，所幸最終順利返家團圓，老夫婦的好感情也讓警方相當感動。