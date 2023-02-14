MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示：「MaiCoin集團今年起將會開始推出更多面對企業之服務，美元信託只是第一步，預期還會有台幣穩定幣與加密貨幣支付等相關服務於今年推出，建構加密貨幣支付生態圈，並逐步開拓加密貨幣與商業的連結，使台灣加密貨幣產業運作更健康，此外，與聯邦銀行合作美元信託對MaiCoin平台來說是重要的里程碑，有更多的金融機構願意加入加密貨幣產業，表示加密貨幣越往主流化邁進。」

MaiCoin數位資產買賣平台成立近十年，而近年因國際情勢與總體經濟等因素，外匯市場波動不斷，而主流加密貨幣市場計價基礎大多以美元為主，為提供更有競爭力之價格，即日起開放美金購買加密貨幣；對於大額用戶來說，可透過平台使用美金購買，除了價格可更貼近國際市場，減少匯損之外，亦不需透過高風險之場外交易(OTC)，期待有機會降低用戶被詐騙之風險。

MaiCoin集團旗下MAX數位資產交易所首創全球信託法幣，如今已成為中心化加密貨幣交易所之基礎營運模式，除了保障用戶資產之外，也希望與各方金融與支付機構持續合作，拓展更多加密貨幣日常應用的可能性，打造更豐富的加密貨幣生態圈。

MaiCoin數位資產買賣平台致力提供小額輕鬆買賣加密貨幣，降低用戶進入加密貨幣產業門檻，於遵守公司內部資安規範與風險控管原則為前提，已提供台幣餘額、銀行台幣轉帳與超商付款等多元入金管道，今日MaiCoin數位資產買賣平台正式對外宣布與聯邦銀行合作，將用戶之美金資產放於信託保管帳戶，Lv.2用戶於MaiCoin平台系統綁定聯邦外幣帳戶後，即可使用美金買賣加密貨幣。