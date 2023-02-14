沃爾瑪關閉3座技術中心 13:542023/02/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《華爾街日報》引述沃爾瑪（Walmart）內部通知指出，這家零售巨擘計劃在美國關閉3座技術中心，並要求數百名員工若要保住工作就必須配合遷移地點。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 該份文件是由沃爾瑪技術長庫瑪（Suresh Kumar）發布，即將關閉的據點分別位於德州奧斯汀、加州卡爾斯巴德（Carlsbad）和俄勒岡州波特蘭的技術員工辦公室。 沃爾瑪將支付員工搬遷至其他主要辦公室的費用，調動至加州聖布魯諾（San Bruno）的據點，或阿肯色州本頓維爾（Bentonville）公司總部。 斷電抗議年金改革 遠雄人壽打造綠色行動辦公室 卡位北車商圈 和泰產險大樓標售 #沃爾瑪 #關閉 #技術中心 #據點 #辦公室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》沃爾瑪將關閉3座美國技術中心 11:582023/02/14 財經 省672萬度電 屏市節電榮獲第一 04:102023/02/08 地方新聞 雲林破釜沉舟自願降調科員 范育誠5年拚上司法官 04:102023/02/14 生活新聞 簡秀枝》洪緹婕在紐約出手 路由畫廊紐約空間4月開幕 17:252023/02/12 生活 台版柬埔寨首開庭 「清潔組」每人10萬報酬遭同夥黑吃黑 14:032023/02/13 社會 T1聯盟》雲豹辦公室落成 準備更多驚喜給球迷 18:182023/02/08 體育 美國聯邦航空總署：基於國家安全關閉密西根湖空域 04:092023/02/13 國際 明穗教會從服務孩子看見家庭需求 成立多元福利據點 21:512023/02/07 寶島 《觀光股》柏文1月營收近7月低點 H1擬新展5據點 11:082023/02/10 財經 彰化第331關懷據點揭牌 長青幸福卡折抵健保門診 16:302023/02/10 生活 罌粟花海吸10萬人潮 加州小鎮卻不歡迎遊客 13:512023/02/09 國際 福華擬加入萬豪體系 砸30億換裝 04:102023/02/08 財經要聞 中共組建「國動辦」的戰略意涵 04:102023/02/10 政治要聞 加強觀光量能 馬鳴山鎮安宮將提交通部遊憩據點 14:162023/02/09 生活 土耳其強震後股市大跌15％ 證交所24年來首次關閉5天 05:192023/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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