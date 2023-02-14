該份文件是由沃爾瑪技術長庫瑪（Suresh Kumar）發布，即將關閉的據點分別位於德州奧斯汀、加州卡爾斯巴德（Carlsbad）和俄勒岡州波特蘭的技術員工辦公室。

沃爾瑪將支付員工搬遷至其他主要辦公室的費用，調動至加州聖布魯諾（San Bruno）的據點，或阿肯色州本頓維爾（Bentonville）公司總部。