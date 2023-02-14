隔4天重回2萬大關，中央流行疫情指揮中心公布國內今天新增2萬116例本土新冠肺炎個案、395例境外、36例死亡。指揮中心表示，今日本土確診個案較上周二同期2萬2980例，減少12.5 ％。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的36例死亡個案中，其中新增一名40多歲男性，有癌症、肝硬化病史，1月17日上腹痛、呼吸喘、噁心，1月19日至急診，診斷膽道感染、癌症復發，住院治療，住院期間，於2月6日新冠快篩陽確診，且有雙側肺炎併呼吸窘迫，插管轉入加護病房，使用呼吸器，2月9日病況惡化，不幸過世，死因為新冠併敗血性休克、多重器官衰竭、癌症。

昨天確診較多個案縣市分佈包括，新北市3715例、高雄市2530例、台中市2423例、桃園市2033例、台南市1785例、台北市1772例。

其他縣市確診個案為彰化縣(1,004例)，屏東縣(585例)，新竹縣(560例)，苗栗縣(514例)，宜蘭縣(502例)，雲林縣(497例)，新竹市(436例)，南投縣(334例)，嘉義縣(326例)，基隆市(324例)，花蓮縣(297例)，嘉義市(213例)，臺東縣(130例)，澎湖縣(64例)，金門縣(59例)，連江縣(13例)。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為22例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月25日至今(2023)年2月10日，死亡日期介於今年1月16日至2月11日。

指揮中心說明，今日新增395例境外移入個案中，為180例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月14日至2月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計978萬9776例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1萬7193例COVID-19死亡病例，其中1萬7172例本土。