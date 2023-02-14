佛光山開山祖師星雲大師於本月5日圓寂，享耆壽97歲，消息曝光引起外界哀悼，而佛光山於昨(13)日舉辦圓寂讚頌典禮，由眾弟子護星雲法體巡山，荼毘大典於台南白河大仙寺圓滿。對此，資深媒體人陳文茜全程關注直播，與星雲大師感情深厚的她，忍不住掉下眼淚：「好不捨！」

陳文茜與星雲法師交情極深，多次寫長文弔唁，自曝昨天抵達抵達台南火葬場準備火化時，自己掉了一滴眼淚，「大師不會希望我哭。我忍住了。星雲大師疼愛每個他相遇的人，他不喜歡被神話，失去了星雲大師，包括之前的聖嚴師父，我們只剩證嚴法師等靜思的教導引導我們。」

陳文茜仍然記得星雲法師不喜歡被神話，他表示「我只是一個平凡的出家人而已。」，說完這句話後，興記得他對我一說完此話時，即拿起桌上的一顆糖。醫生不許吃的東西，蕭師姑偷偷幫他準備，他歡喜笑瞇瞇地吞下。

網友也留言表示：「我也在佛光山跪拜，我哭了，現場真的真的忍不住。」、「師父的笑，永遠留在腦海及心中，想念的時候就會看看祂的文章及影片，師父身離開，但是在我們的心裏依然存在。」、「我哭了！我跪在電視機前面看著大師荼毘，跟著大家一起告別儀式禮拜！好不捨！」