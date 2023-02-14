獨行俠14日主場迎戰灰狼，厄文（Kyrie Irving）砍了36分，東契奇（Luka Doncic）33分12籃板，雙星聯手豪取69分，中鋒伍德（Christian Wood）貢獻24分，但還是不敵灰狼大軍，差點被痛宰，最後灰狼124比121小勝。

灰狼在第3節打到大幅領先，後衛愛德華茲（Anthony Edwards）一記中距離跳投甚至讓比數拉開到26分（89比63），愛德華茲攻下全隊最高32分。獨行俠厄文在末節火力全開，居然單節砍了26分，追平自己生涯第4節的得分紀錄，幾乎把灰狼的領先都吃光，終場前落後3分的獨行俠還有最後一次出手機會，但是厄文傳球失誤而功虧一簣。

這是厄文轉隊獨行俠之後與東契奇聯手的第2場球，厄文的前兩戰在沒有東契奇的情況下獲勝，兩人首次合體就在延長賽敗給國王，此戰又敗給灰狼，要不是厄文發威還會輸得更慘。

獨行俠除了厄文、東契奇、伍德3人，其餘無人達到兩位數得分，除他們之外最高的得分僅有6分。灰狼共有6人得分達兩位數，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）9投9中，攻下21分14籃板，大前鋒丹尼爾斯（Jaden McDaniels）8投7中攻下19分。外界認為獨行俠缺乏防守深度，碰上兩隊的三分外線都失準（不到35%），獨行俠在禁區被灰狼狂拿了64分是失敗的主因。