前屏東縣長潘孟安今接受節目主持人黃光芹訪問，針對副總統賴清德2024總統大選對手，潘暗酸國民黨，要推誰要自己搞定，「有人不是黨員要國民黨去訂機制，機制訂時他要不要加入？而 國民黨自己是『市長』還是『副市長』要當候選人？」

新北市長侯友宜被視為國民黨最有機會參選2024總統人選，日前提出「不做強國棋子」；副總統賴清德隨即還手，提出「疑美論」。潘孟安今受訪指出，當國際社會正在組自由民主聯盟時，去質疑這樣一個主流價值，是很危險。

他說，至於國民黨要提名誰，那是國民黨家務事，民進黨是整軍備戰，如何贏得政權才重要，國民黨要推誰要自己去搞定。

但他也說，有人不是黨員要國民黨去訂機制，機制訂時她要不要加入，自己是市長還是副市長要當候選人，不知道；朱立倫以前是市長、侯友宜當時是副市長，這是國民黨內部要處理，「每個都很強，我們都很擔心」，因為2022年民進黨輸得很慘，正在療傷止痛、整軍帶備當中。

他說，「郭台銘那麼有錢當然強、朱立倫挟著十幾個諸侯」；主持人追問，朱立倫民調那麼低？潘孟安說，但是朱有各個黨務系統及各個縣市首長、不分區立委；侯友宜是地方諸侯，都各自有特色跟優點，「我們都尊重，可敬、可怕的對手」。