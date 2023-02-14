中華電信董事長謝繼茂14日表示，2023年中華電信將擴大徵才1,700人，以因應新興科技發展，中華電信將廣邀天下英雄加入中華電信。

中華電信總經理郭水義進一步表示，今年對新興科技人才的招募包括41％的AIOT、大數據、雲端、資安等新興業務，郭水義強調，找對人才、給對舞台，激勵喝采、業績必嗨。

展望未來，謝繼茂說，中華電信將深耕5G創新轉型，並將成立新的戰略團隊，相信一定會有高成績表現。

謝繼茂說，中華電信2022年啟動了策略轉型，並於2022年完成以客戶為中心的三大事業群及三大技術群，透過技術，聚焦技術戰略，2022年績效優異，營收及獲利均創下近五年新高，去年並取得亞太電信900MHz頻段頻寬加上5G連續頻寬業界最大，帶動中華電信全台5G網速第一，未來將持續發展5G、固網、WIFi三網整合，及資安、雲端、AI、大數據等5G技術方案。目前中華電信5G拓展領先同業。