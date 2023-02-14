美商太陽鳥軟體公司進駐新店寶高智慧產業園區，今舉行開幕典禮。（新北市經發局提供）

美國新澤西州的世界級軟體供應商「美商太陽鳥軟體股份有限公司」，去年申請進駐新店寶高智慧產業園區，今（14）日舉辦開幕典禮，新北市副市長劉和然到場祝賀。太陽鳥公司規畫在寶高園區設立台灣研發總部，未來3年將投資新台幣2億元，開發更多資訊中心解決方案，期望與科技產業合作，共同打造高效率的雲端運算環境。

劉和然表示，新店寶高智慧產業園區迄今成功引進台灣國際航電、特斯拉、研揚科技、立象科技及美商太陽鳥軟體等智慧城市相關產業的國際大廠進駐，進駐率已達99％。其中美商太陽鳥為世界級的資訊中心基礎設施管理（Data Center Infrastructure Management DCIM）軟體供應商，總客戶數超過1600個，包括 IBM、Intel、Microsoft等全球企業客戶群。未來美商太陽鳥預計投資2億元持續研發，並再增加百名軟體研發人員，對新北市推動ICT產業發展深具意義。

太陽鳥董事長徐清一表示，美商太陽鳥致力於幫助資訊中心節能減碳及提升管理效率，協助減少溫室氣體和碳排放。近年來也積極與大專院校進行產學合作，希望培育更多的軟體人才，例如提供國立台北科技大學在學學生實習機會。

徐清一說，美商太陽鳥的前身力登電腦股份有限公司，軟體部門就是落腳在新店，因此與新店有相當深的情感連結，寶高智慧產業園區有完善的空間與環境，使美商太陽鳥希望在此設立台灣研發總部，與新北市一起帶動產業發展。

經發局表示，寶高園區目前進駐率達99％，後續還有4個單元辦理招商作業。市府將持續佈局產業群聚空間，驅動產業成長，帶動在地化的群聚效應。有興趣進駐寶高園區的企業，可查詢經發局官網或來趣新北金發局臉書。