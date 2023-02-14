為了備戰下月開打的第5屆世界棒球經典賽（WBC），中華隊正緊鑼密鼓在斗六集訓，日前總教練林岳平、投手教練王建民等人也都陸續登板，親自投球協助球員打擊。昨天在實戰投打練習（Live BP）中投了約70球的王建民笑說，自己今天身體有些痠痛感。

中華隊逐漸進入實戰階段，這幾天都能看到教練親自登板餵球的畫面，王建民昨天也登板小試身手，「以往在母隊（中信兄弟）春訓時也會幫忙投球，昨天是站在投手丘的下緣，投70幾球。」

身為這次中華隊投手教練，王建民也持續掌握投手群的狀態，希望利用這週時間找回比賽感覺，藉由比賽觀察狀態會比較明朗，投手的用球數也都會控制。

目前中華隊投手群中，曾仁和在訓練中受傷，這幾天持續觀察狀態，目前他的空缺由吳哲源頂替，而旅美投手鄧愷威報到時間不明，王建民說：「鄧愷威在美國都跟著球團進度走，聯盟聯絡了解有安排Live BP，回來台灣後應該就可以接著比賽。」

昨天王建民登板時，打者正好輪到陳傑憲，他化身小粉絲興奮的在個人社群上發文，許多朋友就說羨慕他可以打王建民的球。

首次打王建民的球，陳傑憲說：「因為他球質重只要簡單丟就好，就知道他巔峰時期有多好，能夠在他退役後與他相處，身為選手的我感到非常榮幸。」他也提到目前自己的調整進度，打擊狀態比往年球季都來得快，自評感覺很好。