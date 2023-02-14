若從個別面向分別詢問，職場生活幸福感受度平均為6.4分、投資理財幸福度平均為5.3分、環境社會幸福度平均為5分，結果更差強人意。此外，比較不同族群的自我幸福感受度差異，平均而言，女性高於男性，已婚者高於未婚者，有子女者高於無子女者，有伴侶者高於無伴侶者。

觀察台灣青世代幸福感來源，健康的身體(34.4%)和充裕穩定的財務收入(21.1%)，加起來占比超過一半。至於影響青世代幸福感的因素，近十年台灣社會問題是主因，前五大包括低薪環境(26.6%)、通膨與物價上漲(14.8%)、戰爭(13.9%)、失業裁員(11.9%)、及高房價(11%)。除了戰爭因素外，其他四項都與個人經濟支持有直接關係，而俄烏戰爭儘管未直接對台灣社會造成影響，仍對台灣青世代幸福感造成威脅。

影響青世代工作滿意度分析，調查結果顯示，薪資福利(36%)為主要關鍵，其次如工作內容(17%)、工作環境(17%)、個人成長空間(15%)、與同事關係(14%)等，各項占比相近。

職場幸福可遇不可求，將近七成(69.1%)受訪青世代表示願意積極透過投資理財增加收入，近六成(58.5%)期望透過斜槓或兼職創造本業外的收入，三成(36.5%)偏好更努力工作以爭取加薪，約一成(13.4%)選擇勇敢創業，成為自己的老闆。

從青世代職場生活調查中可發現，投資理財是台灣青世代最期望能藉以增加收入的方式。此外，當詢問投資理財經驗時，74.9%台灣青世代表示有投資理財習慣，且有投資理財習慣者幸福感高於無投資理財習慣者，同時，投資理財績效滿意度愈高，幸福感也愈高。

富達首度針對25歲至39歲台灣青年進行「青世代幸福大調查」，分別從職場生活、投資理財、環境社會等三面向，進一步了解青世代對於幸福感受的認知，共回收1,050份有效問券。