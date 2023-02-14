《富比士》針對8.5萬名任職於全球跨國企業的女性進行線上調查，並依照「職涯發展」、「工作滿意度」、「企業整體形象」及「女性主管占比人數」等相關項目，評選出全球前400家「2022年全球女性友善公司」。宏碁於企業形象上獲得極高的分數，足見促進女性平等的作為已深植人心，更在女性主管占比的項目中獲得高分肯定。

宏碁全球人資長林弘道指出：「我們很高興榮獲『富比士』的肯定，一個人事業的成就不該來自性別上的差異，每一員工都將擁有一樣的機會面對挑戰；宏碁深信安全平等的工作氛圍，能讓員工更加投入工作，進而提升企業競爭力。」

2022年宏碁公司女性員工佔總員工38%；女性主管比例為31%，並計畫於2023年提升女性的工作者及主管的比例。除此之外，宏碁提供具競爭力的薪酬及平等晉升的機會，不因性別而有所不同；亦提供員工生育補助、員工本人及其配偶享有好孕禮、子女獎學金、合作托育機構、公司並提供孕期女性同仁特殊規格的辦公椅及可傾躺式沙發椅供休息，以及數間榮獲衛生局認證的優良哺集乳室；同時舉辦女力工作坊，鼓勵女性探索自我、觀照自身身心平衡與健康。公司積極落實性別平等工作環境，以實踐永續經營的目標。