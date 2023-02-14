前屏東縣長潘孟安今接受節目主持人黃光芹訪問時，被問到去年底屏東縣長選舉，民進黨贏得不多；潘孟安暗指，民進黨內部不團結，不能初選時講的慷慨激昂，初選完就把人丟一邊。「贏得政權、保住城牆的人，還被質疑，這是什麼世界」。

潘孟安說，屏東縣長周春米雖然贏的不多，至少保住政權，改朝換代都會這樣結果，當年蘇嘉全擔任屏東縣長時，交棒給曹啟鴻，曹對上王進士跟宋麗華，也贏不多，剛好也碰到民進黨不團結，加上大環境，國民黨候選人並未增加票，民進黨少了票，「好加在保住」。

他說，內部不團結，不能初選時講的慷慨激昂，初選完就把人丟一邊，他不想再去糾葛，但是這（內鬥）一定是問題，「贏得政權、保住城牆的人，還被質疑，這是什麼世界」，對周春米及去打仗的人不公平。

他表示，但賴清德是否面對2024總統大選挑戰，民進黨只剩下四個縣市諸侯，外加離島共五個，這些諸侯要去打仗沒問題，但是其他縣市要去攻城掠地，贏得當地縣市民眾支持才是民進黨的挑戰。