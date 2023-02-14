國防部情報助次長黃文啟少將表示，到目前為止，在台灣周邊所發現的氣球，絕大部分屬氣象探測用，這類探空氣球體積小、重量輕，飛行到一定高度後會自動爆裂，雖然雷達回波相對較弱，但並非偵測不到；但迄今尚未看到中共在台灣周邊使用如同侵入美國領空般、同樣精密的偵察氣球。

黃文啟說，偵察氣球則會掛載偵測用載體，因材質的關係，會明確顯示於雷達幕，國軍也透過各種管道偵蒐，不存在外媒所稱「掌握不到」的狀況。

外媒「金融時報」報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，次數遠比以往所知還多。黃文啟再次說，周邊這些氣球，只要飛過附近區域，都會用各種管道進行偵蒐，不會存在像是「金融時報」所述沒有掌握到的狀況。黃文啟也指出，探空氣球是各國氣象單位的行為，對方向、方位會有不確定性，至於「金融時報」所述數十枚軍用氣球侵台，「我們不予評論」，但在氣球只要進到台海周邊範圍，國軍都會予以掌握。

至於國軍過去是否有摧毀過氣球，黃文啟說，到目前還沒有遇過威脅性，必須要用致命性武力摧毀的目標，如果確認目標屬於具有高度威脅的，處置手段當然包含進入或接近領海時加以擊落；黃文啟強調，台灣針對偵察氣球的應處原則與美國概同，也就是必須對國家安全及民生等產生威脅才會處置，但目前為止，尚未遇見具威脅性且必須使用武器摧毀的目標；但迄今尚未看到中共在台灣周邊使用如同侵入美國領空般、同樣精密的偵察氣球。

黃文啟並強調，擊落偵察氣球與國防部長邱國正日前提到的「第一擊」定義有所差別，因為偵察氣球並不具武力威脅，與應對提高武力威脅的處置方式是不同的