某鋼琴樂理名師為讓12歲女兒精通琴藝，去年聘請鋼琴老師擔任陪練家教老師，不料竟引狼入室，謝男竟趁與少女在琴房獨處練琴之際，逕自跨坐在少女後方，對少女撫摸胸部、大腿內側猥褻，事後女童向家人泣訴，鋼琴老師遭起訴。台北地院審理後，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判謝有期徒刑3年4月。可上訴。

起訴指出，該名男鋼琴老師去年受雇為某鋼琴樂理師的12歲女兒擔任陪練家教老師，在樂理師住處鋼琴房上課，每堂課為90分鐘。

去年4月，男師為少女上課時，見少女家人都不在鋼琴房，趁少女短暫離開再坐回鋼琴椅，竟逕自跨坐在少女座位後方，利用少女專心練琴過程，自少女背後對她上下其手。

少女因不堪老師猥褻，藉故飲水，一度起身離開座位，再返回座位繼續練琴，但老師竟食髓知味，不但將手伸進少女內衣摸胸，甚至觸摸她「該邊」。

少女當天一直強忍到課程結束，換樂理師親自教導後，才忍不住情緒崩潰，泣訴老師的惡行，家人並鼓勵她報警提告，檢察官偵辦後，依法起訴。

該位鋼琴師辯稱，當時只是陪練且「我對小朋友沒興趣」，不可能做出侵犯女童的事，而且他接過很多家教學生，從沒有遇過這種問題，被告後身心都受到傷害。

法乾審理後審酌，男師利用上課機會，趁機對女童做出猥褻犯行，犯後還言詞狡辯，事後未向女童及家屬道歉或進行調解，犯後態度不佳，判男師有期徒刑3年4月，可上訴。