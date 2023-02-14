張男不滿交往8年的吳女提分手，去年5月間吳由父親開車載返任職的南投營區，吳下車後，張疾駛撞車致吳倒地，再倒車、狠心踩油門輾壓過身軀，還拖行2公尺遠，才開車逃逸，吳傷勢慘重，骨盆、左大腿、第五腰椎及右肩胛骨等多處骨折，緊急送醫救回一命。一審依殺人未遂罪判7年2月，張男辯無殺人之意，二審不採信判駁回，可上訴。

張男與吳女自2013年6月起交往，吳女去年4月間提出分手，張不斷打電話、傳訊息，多次到她工作的南投某營區找人，想要挽回，但吳女不予理會。

吳女去年5月8日晚間例假結束要返營報到，父親開車載返營區，張男開車隨後跟車，晚間9時26分抵達營區大門附近，見吳自副駕駛座下車，步行到後座要拿出行李，竟踩油門撞車，吳被撞後痛坐在地。

張男還不罷休，先倒車，再加速衝撞吳女，狠心輾壓她身軀，還拖行2公尺遠，吳父坐駕駛座猛遭衝撞，雙腳及下背挫傷，驚見張的瘋狂行為，緊急下車追車，並拍窗阻止，張開車迴轉離去。

吳女傷勢嚴重，經緊急送醫救治，才挽回性命。她說，對張男已無感覺才提分手，他案發前2周還到營地找她，她已不想再見面，沒想到，他竟跑到警察局告她侵占。

吳父說，女兒被撞倒路邊時，聽到她痛苦地說：「你為何這樣？」，沒想到，張男竟倒車，加速朝女兒輾壓過去，他怕張男再次輾壓，趕緊追上去拍車窗阻止。

張男坦承開車撞人，否認有殺人犯意，辯稱他未高速衝撞，也想下車查看吳的傷勢，但駕駛座車門打不開，才開車離開，回家後本想自首，剛要出門，警察就上門了。

法官勘驗現場監視畫面，認定張男從撞車到迴轉離去的一貫動作，且撞擊後，再加速輾壓吳女，手法兇殘，致人於死的立意很明顯。

一審法官以張男分手後，不能平和看待雙方感情淡化，糾結怨恨，未念舊情以開車衝撞、輾壓的極端殘暴方式報復，使吳女身心受創，手段殘酷且犯後否認殺人，依殺人未遂罪判處7年2月，張不服上訴。

台中高分院合議庭法官認為，原審認定全案屬殺人未遂罪，罪刑相當、符合比例原則，張男至今未與被害人和解、賠償損失，並無減刑事由，判決駁回。

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