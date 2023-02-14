塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，今年上半年感情易修成正果的4星座，排名依序是天秤座、天蠍座、牡羊座、射手座，其中排名第一的天秤座近期愛情運勢高漲，單身者將有桃花出現，有機會墜入愛河，有伴者則是求婚順利，上半年有望修成正果。

▍第四名：射手座

射手座目前木星在愛情宮鎮守，單身者想婚念頭越來越強烈，可在長輩的牽線或相親場合中，認識到同樣渴求婚姻穩定的人，只要兩人有共識，在2023上半年一定能如願攜手走向紅毯，有伴者則是兩人經過相處磨合，對彼此的習慣、家庭背景等已足夠了解，覺得隨時可步入婚姻，特別2月和4月份，會做出重大決定，可能是結婚、也可能是懷孕，更可能是雙喜臨門。

▍第三名：牡羊座

牡羊座目前大吉星木星在命宮加持好運，單身者的桃花運終於逐漸好轉，在愛情中可望遇上對的人，有機會在2023上半年閃婚，有伴者則需加緊腳步，2月和3月中旬，便會拜見雙方家長，取得結婚共識。

▍第二名：天蠍座

天蠍座喜獲金星於夫妻宮閃耀，2023上半年感情主動權由他們掌握，可享受戀情及婚姻的甜蜜，想步上紅毯也不是問題，對象是一位懂得尊重、包容、體貼的人，如近期遇到這樣的人，千萬要緊緊抓牢，別因此錯失機會。

▍第一名：天秤座

天秤座目前第一吉星木星正在夫妻宮駐守，這時的他們愛情運勢高漲、桃花運旺，可好好發揮自身魅力尋覓良緣，有伴者在2023上半年婚事推動順利，很可能在上半年就修成正果；單身者將有桃花出現，對方是腳踏實地、善良又孝順的人，對方其實守候已久，只等待天秤座點頭，收穫幸福愛情。