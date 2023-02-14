國民黨副主席夏立言近日赴陸展開交流，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚透過新聞稿表示，願意為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。學者指出，兩岸共好的方向值得肯定，大陸釋出的善意有望讓海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)回到先前的狀態，但台灣在防檢疫上必須有更高的標準。

國台辦發言人朱鳳蓮昨晚表示，台灣農漁民通過中國國民黨、有關縣市、團體等多種渠道表達心聲，願意改善產品品質，確保輸往大陸農漁產品安全，大陸也願意為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大農經系系主任兼所長徐世勳表示，大陸在協助恢復我農漁產品輸入上釋出善意，這個「兩岸共好」的方向是值得肯定的，兩岸也應該借此機會加強交流，眾所周知，WTO多邊機制已漸式微，取而代之的是雙邊自由貿易協定(FTA)。

舉例來說，韓國已跟很多國家簽FTA，包括美國、歐盟、大陸、東南亞等，雙邊FTA間能發揮「互補」綜效，當然是簽愈多愈好，世界上沒有國家會像我們這樣「漢賊不兩立」，為了「台美21世紀貿易倡議」而放棄兩岸已談妥的雙邊ECFA。

徐世勳指出，既然大陸已釋出善意，這是很好的轉機，看有沒有辦法進一步讓ECFA起死回生。不過台灣這次必須要加強農漁產品防檢疫等品管標準，大陸的消費者和以前已經不一樣了，不可能再對過去台灣農漁產品管理的馬虎爭一隻眼閉一隻眼。

另有產業人士表示，ECFA的讓利及後續的協議對中小企業和農漁民帶來巨大的實惠，而目前和美國談的21世紀貿易倡議是針對高標準、高品質的製造、服務業等，屬高標準的FTA，我中小企業和農漁民難以吃到好處。台美FTA與兩岸ECFA應是「互補」關係，絕非「互競」關係。

該人士說，雖然近年我們農政單位為照顧農漁民，採高額出口補貼希冀將大陸市場轉向日本等國外市場，但農漁產品防檢疫條件的談判曠日費時，且國外市場的消費者是否買單，仍有許許多多的變數，應該要好好把握既有的協議，例如「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」才對。