吳速玲與曹格在去年11月宣布離婚，她今（14日）出席公開場合首度受訪，透露2人討論離婚近半年，「我們雙方都有共識覺得差不多了，談一談後覺得要退回朋友，希望之後能與對方成為會聊天的關係，畢竟他在我人生中佔據很大部分的時間」。她透露現在與曹格仍因為家人的事情聯繫，曹格也會支付相關學雜費。

吳速玲在離婚後搬離原本的住家，與家人搬到天母山上，同時她也強調她與曹格之間沒有財產問題。談到離婚，吳速玲坦言也因此曾陷入情傷，「一定有難過啊，我也是肉，但我覺得那就是人生的一個階段，我們都盡力了就結束吧，我不會不去面對，也不會覺得是不能講的事情」。

她說目前沒有追求對象，很享受一個人的生活，「現在真的對感情沒有感覺，想把自己顧好，我很享受一個人」，希望未來另一半的條件？她笑虧43歲禁不起再跌倒一次，「條件方面沒想太多，想先把自己顧好，等真的遇到再說」。