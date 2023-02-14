南韓演藝圈在不久前才傳出歌手兼男演員李路，以及童星出身的女演員金賽綸，都因為酒駕而遭到檢方起訴，演藝事業也因此全毀、聲敗名裂，但沒想到這樣的案例還是不斷發生。今（14）日稍早又有韓國媒體爆出一名曾演出電影《無間對決》及《黑計畫》的40多歲男演員，因發生酒駕事故而被警方立案調查，網友也循線找到可能涉案的男星到底是誰了。

根據南韓媒體的報導，現年40多歲的男演員A某，在今天上午開車行駛途中發生意外事故，車子撞上一旁的紅綠燈，吸引當地民眾圍觀並報警，警方到場後也立即對A某進行酒測，沒想到他的血液酒精濃度竟已達到吊銷駕照的等級，而駕駛人A某雖傷勢不重，但坐在他車上的同行者卻被送往醫院治療，警方也因此立案調查此事。報導中還提到該名男演員曾在《黑計畫》、《無間對決》等多部電影中演出，小有知名度。

而網友根據報導中的線索，循線挖出可能的對象疑似是現年46歲的知名男星趙震雄，過去他便曾在《黑計畫》、《無間對決》這兩部電影中演出獲得矚目。但消息傳出後，趙震雄的經紀公司也立即出面駁斥，表示「趙震雄並非報導中的男演員，請大家不要過度揣測」。而除了趙震雄被網友列為嫌疑犯外，演員文正雄、嚴志滿等男星都遭到網友點名，但他們到目前為止都尚未提出回應。

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