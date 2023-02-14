前屏東縣長潘孟安今接受節目主持人黃光芹訪問時，被問到副總統賴清德未來若參選總統兩岸主張及相關攻防時表示，賴清德的論述都沒有引戰爭，「引戰爭就是自掘墳墓」，沒有人要去戰爭，不要被套入國民黨的恐嚇邏輯裡。

被問到未來2024總統大選，兩岸及美中台關係，兩岸議題上，不外乎戰爭與和平的攻防？潘孟安說，沒有一個政治人物願意戰爭，「國民黨是和平與投降，我們是不投降，但我們要和平」，要如何拿捏？

他說，賴清德已經多次重申會在蔡英文總統「四個堅持之下」，未來也會有更多論述，最重要是如何維持兩岸和平？

被問到國民黨派副主席夏立言訪陸，他說，「我要問朱立倫主席，你派夏立言去談了什麼事？是不是玩兩面手法？你四月份要去美國，又派你的特使到中國，到底又談了什麼？是否要去美國前派人去稟告『主子』？這很重要」。

他說，不要用農產品等虛偽名稱，是去談什麼？內容是什麼？傳達什麼意志？或要求夏立言帶來什麼訊息？主持人追問，「就是沒有完全透明？」他說，沒有錯嘛！是朱立倫要交代，不是民進黨要交代。

他指出，每次選舉，從1996總統大選開始至今，國民黨都是打恐嚇牌，假借中國力量來恐嚇台灣，完全是政治操作，卻不去抗議中國飛機如何擾台？或國際間打壓？都不敢吭一聲？朱立倫要去美國敏感時刻，尤其中國氣球事件，親門踏戶到人家家裡，應該對國際講清楚，而非助長中國各種威嚇力量恐嚇台灣。

對於賴清德提出所謂的和平，避免被貼上引戰、敵意螺旋等疑慮，有準備？他說，當然有準備，賴清德的論述都沒有引戰爭，引戰爭就是自掘墳墓，沒有人要去戰爭，不要被套入國民黨的恐嚇邏輯裡，當黨主席或台灣任何一個公職人員，是絕對遵從這一個和平機制。

他說，兩岸之間，他們是希望對等交流，維持和善的交流，不是單方，也不能一廂情願；他也強調，兩岸是總統職權，自己無權置喙，他是站在一個曾經政治工作者，站在民主和平繁榮、福國利民基礎，要維持民主自由機制，對岸能接受這樣機制？