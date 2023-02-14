樂天啦啦隊女神林襄外型甜美、身材火辣，IG擁有高達146萬人數追蹤，超氣超旺。近日她隨著樂天桃猿球隊一同到石垣島打交流賽，赴日即造成轟動，吸引許多日本球迷關注。其中，被稱為「令和怪物」球員佐佐木朗希也是她的粉絲，一見到她就產生害羞反應，笑翻不少網友。

林襄最近跟著球隊一起到日本石垣島打亞洲門戶交流戰，吸引約4500名日本粉絲朝聖追星，日本媒體大幅報導，就連千葉羅德球員也難以抵擋她的魅力，紛紛要求合照，就連林襄自己也覺得自己受到的關注比球員還多。

其中隊中強投佐佐木朗希透過天桃猿左投陳冠宇向林襄傳達合照的意願，林襄非常親切地出現在他身旁，只見佐佐木朗希露出害羞笑容，刻意保持距離，甚至對著空氣練習揮棒，全程不敢和林襄有眼神交流，林襄也只好在旁邊等他，氣氛一度相當尷尬好笑。

林襄和佐佐木朗希合照，但現場氣氛相當尷尬。(影片來源/Rakuten Girls Youtube)

佐佐木朗希害羞模樣笑翻網友，紛紛留言虧他：「笑死朗希尬到想棄投從打了」、「當投手開始練揮棒…」「尬到練揮棒」、「朗希....未來的神ㄟ.....」「中華隊能夠讓佐佐木腳軟的秘密武器」、「再不做點什麼分散注意力，某方面就要做點什麼分散大家的注意力了」、「襄阿！」