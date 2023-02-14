花蓮自強外役監今又有受刑人逾假未歸。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

台中外役監昨才有人犯脫逃後陳屍在家，花蓮自強外役監今又有受刑人逾假未歸，讓外役監脫逃問題再受關注，矯正署指出，去年台南殺警案全力追緝，只剩26歲康育豪在逃，加上今通報的自強外役監27歲魯宗龍，全台共有2外役監收容人逃監，正全力查緝。

台南市明德外役監逃犯林信吾去年殺害2名警察後，刑事局官網通緝專區公布2名從花蓮自強外役監脫逃收容人資料30歲許亞倫、26歲康育豪，其中許亞倫已於8月28日遭桃園市龍潭警分局在苗栗逮捕歸案入監服刑中。

矯正署指出，殺警案後，全台只剩26歲康育豪在逃，昨台中外役監黃姓收容人逾假未歸，下午已在家中尋獲屍體，至於今發生的花蓮自強外役監27歲魯宗龍返家探親逾假未歸脫逃案，已和地檢署合作，請警方協助查緝。

在逃的康育豪，特徵是濃眉、招風耳，有重傷害、妨害自由、詐欺等前科，去年3月21日申請回宜蘭探視家屬，逾期未歸被發布通緝，還在逃脫期間，於去年7月16日一早8點，夥2友人伏擊黑幫「黑人家族」郭姓成員10餘刀後逃逸，所幸郭緊急送醫撿回一命，桃警已逮到2同夥，依殺人未遂罪嫌送辦，並成立專案小組全力追緝康男中。