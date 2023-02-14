西洋情人節不少情侶準備好來個火熱的夜晚，律師林智群提醒，男孩們要記得保護好自己，今天必備巧克力、鮮花、保險套及合意性交同意書等4個東西，並開玩笑說摩鐵門口律師可做見證，引起網友熱烈討論。

律師林智群在臉書上發文說，情人節到了，男孩們要懂得保護自己，情人節必備的4件套務必要準備好，分別是巧克力、鮮花、保險套及合意性交同意書。接著還開玩笑說「摩鐵門口，律師常駐見證。」

林智群也留言搞笑說，律師一直都在致力守護男孩們，避免他們變成「冤枉boy」，摩鐵門口律師擺攤詢問「你願意跟對方發生性關係嗎？」雙方都回答我願意以後再進去，如果需要全程錄影的話，要額外加錢。

貼文引起網友討論，「摩鐵門口擺攤嗎」、「好可怕，居然拉業績拉到摩鐵門口真是辛苦」、「聽律師的話沒錯，避過仙人跳」、「最專業的『行房紀錄器』」、「被問這個問題，感覺就熄火了」、「這麼麻煩，還是自己待著洗洗睡吧！」