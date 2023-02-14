隨著俄烏戰爭即將屆滿一周年（2/24），外界普遍認為俄羅斯可能加強攻勢，搶在西方戰車抵達烏克蘭前線之前，爭取時間佔領更多土地。對此，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，俄羅斯新一波攻勢已經展開，雙方和談的希望也再次破滅。

綜合外媒報導，近來烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）一帶不斷受到俄軍猛烈砲擊，北約秘書長史托騰柏格13日受訪時也表示，「（俄軍）正在運送更多士兵和武器」，目前「看不出普丁準備和談」。

面對俄軍猛攻，史托騰柏格表示希望能在14、15日舉行的北約成員國國防部長會議上，針對是否向烏克蘭提供戰機一事進行討論。他還說，提供戰機並不等於參戰。不過，俄羅斯顯然不同意這個看法，而北約部分成員國也擔憂俄烏戰爭可能演變成俄羅斯與北約之間的衝突。

美國駐俄大使館12日發布公告，要求美國公民應避免前往俄羅斯，已在當地的美國公民應保持警戒並立即離開。圖為美國駐俄大使館。（圖／路透）

與此同時，美俄之間對立態勢也持續緊張。美國當局發布最新公告，示警在俄美國公民可能遭俄羅斯執法機關任意拘捕，應該「立即離開」。

美國駐俄大使館在12日發布公告，由於俄羅斯當局「以偽造的指控逮捕美國公民……並透過秘密審判或在缺乏可信證據的情況下加以定罪」，要求美國公民應避免前往俄羅斯工作或進行宗教活動，而已在當地的美國公民應保持警戒並立即離開。

同時，隨著俄烏戰事再度升溫，俄羅斯動員對象甚至可能包括美國公民。美國駐俄大使館表示，「俄羅斯可能拒絕承認美國國籍，阻礙美國公民尋求領事協助」。