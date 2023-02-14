陸委會副主委梁文傑今宣布20日起恢復港澳人士來台自由行，他也說希望兩岸能夠「春暖花開」。對此，國民黨主席朱立倫今受訪時表示，開放港澳來台自由行「是很基本的吧？」他比較關心兩岸要持續有善意，不要惡言相向，彼此對話交流，開放更多陸客、陸生來台。

對於陸委會恢復港澳人士來台自由行，朱立倫說，民進黨常常說的跟做的距離落差很大，國民黨去對話就是被抹紅抹黑，民進黨現在要開放港澳人士來台自由行，「這是很基本的吧？」他比較關心兩岸持續善意交流，不要惡言相向，彼此對話交流，讓更多陸客、陸生來台，才是民眾關心的。

至於國民黨副主席夏立言訪陸重申九二共識，一中各表，對於國民黨再度主張九二共識，朱立倫表示，國民黨的兩岸立場從頭到尾都很清楚，黨章跟黨綱都有規定，最重要目標就是捍衛中華民國，維護民主自由跟守護區域安全跟和平，持續交流對話是現在在做的，而過去努力的成果也都有延續。