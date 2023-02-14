武陵農場櫻花盛開，處處都是浪漫的粉紅櫻花隧道。（武陵農場提供）

武陵農場櫻花盛開，處處都是浪漫的粉紅櫻花隧道。（武陵農場提供）

2月14日是西洋情人節，武陵農場櫻花盛開，處處都是粉紅櫻花隧道，包括京華橋櫻花隧道、古松櫻花林隧道、入口花園隧道，以及觀月亭的櫻花隧道等，讓農場洋溢著一片羅曼蒂克的氛圍。武陵農場指出，兩萬多棵櫻花創造出浪漫的粉紅漩渦，帶領遊客度過最棒的情人節；另外，受這波大陸冷氣團南下影響，預估17至20日櫻花綻放達最高峰。

今天是情人節，正值武陵農場櫻花季期間，園區仍湧入不少遊客賞櫻，農場繼粉紅色「大鵬櫻王」吸引朝聖者外，滿園的櫻花隧道也成為打卡熱點，尤其是情人節當天，不少情侶手牽手漫步櫻花隧道中，不僅浪漫又愜意。

副場長胡發韜指出，武陵農場櫻花盛開，處處都是粉紅櫻花隧道，包括京華橋櫻花隧道、古松櫻花林隧道、入口花園隧道，以及觀月亭的櫻花隧道等，兩萬多棵浪漫櫻花打造出羅曼蒂克的粉紅漩渦，帶領遊客度過浪漫又溫馨的情人節。

胡發韜表示，此外，遊客來有夜櫻可賞，成千上萬朵爆開的粉紅泡泡般的櫻花，可感受被包圍的浪漫氛圍，嗅覺中盡是紅粉佳人特有的高雅浪漫香味。受這波大陸冷氣團南下影響，預估17至20日櫻花綻放達最高峰。