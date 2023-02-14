澎恰恰先前因拍電影欠下2.4億債務，2021年台商好友林秉文跳出表示有意幫澎恰恰協調，更霸氣表示：「他沒還我我來還！」去年8月兩人宣布還光剩下的1.6億債務，僅剩澎恰恰自己仍欠親友約1500萬，會由澎恰恰獨自處理。近日，林秉文在直播中坦言，幫澎恰恰還清債務後，對方就斷聯，語氣相當氣憤，更表示就當自己瞎了眼。

澎恰恰去年在林秉文陪伴下開記者會，宣告債務清零，林秉文承諾以現金支付債務的20％，其餘的則轉讓名下PGTalk必礦股權給債權人，林秉文表示，只要日後債權人缺錢，他都願意以原價回購股票，一路以來他替澎恰恰處理不少麻煩，近日卻在臉書直播表示：「幫澎哥，我講真的，講到他我就生氣，當那一天我幫他說記者會債務歸零的時候，『債務歸零』我認了帳，歸零了，人就不見了」。

林秉文更無奈說，事後找了澎恰恰幾天都沒辦法取得聯繫，「我也懶得找，你說，當我眼睛瞎了」，他還原一開始決定幫澎恰恰的經過，回憶當時澎恰恰跟連千毅有糾粉，非常苦惱地帶著兒子到公司來找林秉文，他才出主意要開記者會宣布沒跟連千毅合作，至於先前捲入社會新聞，林秉文喊冤澄清自己不是黑社會，出門都獨來獨往，身邊沒有小弟，也沒有在養小弟。

對此，澎恰恰經紀人否認失聯，她說年前一直都有跟林秉文的公司會計聯繫，今日聽到這件事感到相當訝異，「據我了解，澎哥只有沒接到林董一通電話，但我們一直都在努力賺錢還債，澎哥身體狀況也一直不好，不過為了還債，我們會一樣努力。」稍早，經紀人再表示已與林秉文聯繫上，詢問對方有什麼事，林又表示：「還好，沒什麼事」。