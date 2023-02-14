吳姍儒（Sandy）主持的TVBS《萌寵明星粗乃玩》，最後一集邀請到好友炎亞綸、陳大天、晏柔中、林昀希及其萌寵們來相聚，好友們也在此刻為她辦場「Baby Shower」，大家也一時興起，決定提出各自認為適合Sandy兒子的英文與中文名，再由萌寵們挑選來做最終的命名，過程讓Sandy緊張又無奈，甚至拜託大家不要出現「宗憲」或「鹿希派」等字。

Sandy先提示兒子胎動非常劇烈，是個非常活潑的小孩，也說兒子可能是雙魚座或牡羊座，炎亞綸為此建議英文名「Ashton」，靈感來自美國演員艾希頓·庫奇，「因為他很帥又不會讓人感覺太過文靜，比較活潑的人名字通常都是3個音節」。

陳大天取「Francis」表示有自由的意思，林昀希則幽默提出「NONO Naughty」認為這樣就不會太調皮，Sandy無奈笑說：「妳知道我爸有個好朋友也叫NONO嗎？」最後，晏柔中與製作單位很有默契的都取了「Jacky Jr.」，使這個名字的選擇機率提高，Sandy表示：「取這名字感覺會像個超欠揍的人，令人最悲傷的是，接下來要由狗狗們來選」，最後呵喜毫不猶豫的迅速挑選了Sandy兒子的名字，揭曉後讓來賓相當驚訝。