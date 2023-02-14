龍華科大資網系「走南闖北」團隊的作品「Animal Judge」，獲華大實踐盃創新創業競賽季軍。(龍華科大提供)

龍華科技大學工程學院PBL智慧機器人專班陳進柏與PBL物聯網專班林書聿、劉鎮瑜與楊昱倫4位同學，由資訊網路工程系王昱晟助理教授指導，成立「走南闖北」工作室，團隊製作出針對學習法律知識的遊戲「Animal Judge」，透過社群平台、影視平台推廣，提供學子及想要學習法律的民眾一個新型式的學習管道，獲得2022華大實踐盃全國創新創業競賽科技應用組季軍。

團隊隊長陳進柏同學指出，遊戲解析民眾常遇到的法律糾紛條文以及相關案件，讓使用者擁有更優質的學習資源，同時能夠減少社會上法律資源的浪費。「Animal Judge」不僅列出常遇到的相關法律案件，也能在其中找到有關自己想要學習的法律知識，同時也能在遊玩遊戲的過程中，學習到相關法律知識，幫助大眾在未來遇到類似法律相關案件，能夠具備法律知識並能擁有妥善周延的處理方式。

指導老師資網系助理教授王昱晟表示，「走南闖北」工作室有目前的成績，除了團隊願意克服許多困難，參加各式競賽來提升自身能力之外，同學們也願意運用課外時間前往財團法人法律扶助基金會進行法律相關諮詢，讓實作出來的遊戲擁有更良好的遊玩體驗。本次能夠獲獎要歸功於龍華科大工程學院開設PBL問題導向學習跨領域學程專班，團隊跨領域彈性學習到許多跟遊戲製作相關的課程，進一步擁有創新與跨領域整合能力，才能夠提出並且製作出貼近人們生活的法律遊戲，也因此在競賽中受到評審青睞，榮獲季軍肯定。