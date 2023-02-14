中華職棒13日在網路放出中華隊牛棚教練王建民的練投影片，寫道：「40秒回顧那個40號王牌，中華隊牛棚教練王建民親上投手丘執行戰術演練 #迎戰經典」球迷看見昔日的「台灣之光」王建民站上投手丘，紛紛懷念起那段追著大聯盟轉播看建仔輪值，勝投之後隔天買報紙來享受的時光。

王建民的體態維持得非常好，球迷不禁喊著「可能必須勞駕他上場救火了」，王建民當年除了揚威美國大聯盟，更在2013年經典賽代表中華隊投出好成績，特別是複賽的抗日之戰，在東京巨蛋吸引最多的4.3萬觀眾，王建民壓制日本6局無失分，中華隊打到延長賽才以1分飲恨，日媒當時稱他為「亞洲最強右投」。

這也是王建民生涯的重要轉折，他當時在美國因傷退化，被降到小聯盟後又成為自由球員，結果在經典賽預賽和複賽投出12局無失分的佳績，得以延長好幾年的旅美生涯。

2013年經典賽距今正好10年，躬逢其盛的球迷都會懷念「沉默的王牌」王建民在國際舞台爭光的日子，不由得感嘆「看了好想哭」「滿滿的回憶」「感謝他回來幫助台灣棒球」。王建民今年42歲，美國隊先發投手溫萊特（Adam Wainwright）已滿41歲，所以有球迷打趣說「可以讓建仔投牛棚，擔任中華隊守護神」，也有人勉勵說，懷念過去的同時別忘了中華隊現在也有新的人才。