新竹縣公共圖書館往年推動閱讀集點換好禮，均以國小學生與兒童為主，為提升全民閱讀力，今年推出「兔好書行萬里閱讀存摺」，設定以國中生以上的愛書人為主，縣長楊文科14日宣布活動正式開跑，民眾在年底前只要集滿30個章，即可兌換限量好禮或摸彩券，攜手閱讀抽大獎！

楊文科說，縣府致力推廣各類閱讀活動、改善借閱制度及通閱品質，期增加各年齡層民眾使用圖書館資源，為誘發國中以上學子和上班族閱讀動機，特別推動這次閱讀集點，廣邀各類型讀者共享閱讀樂趣。

文化局長李安妤說，存摺閱讀集點活動參加對象為國中生以上的愛書人，可在文化局圖書館及13鄉鎮市立圖書館領取閱讀存摺，借閱6本書即獲1點，全程參與公共圖書館活動可獲2點，累積30點即可兌換限量好禮或抽獎券，預計6月、9月及12月進行抽獎，獎項包含禮券、腳踏車、電器用品等多項好禮。

同時，新竹縣公共圖書館還有屬於全年度累積性質的112年度新竹縣全民樂讀集點獎勵活動，閱讀冊數集點自1月1日起累計至10月31日止，邀請大小朋友攜手參加樂讀集點。

個人競賽中，凡設籍新竹縣高中以下學生到幼童，累積借閱前三名者就有機會獲得文創好禮及獎狀，19至64歲社會組與65歲以上樂齡組，借閱40本書以上，就能參加文創好禮抽獎活動。

李安妤說，還有鼓勵新竹縣各校班級閱讀，在班級競賽中，各班級凡申請班級借閱證，一張證一次就能借閱80本公共圖書館好書，隔年5月將統計學年度班級借閱前三名，獲獎班級將獲得文創好禮。

此外，為打造幸福樂讀城市，機關學校教職員亦有獎勵，凡年度借閱新竹縣公立圖書籍滿40本以上，得於11月30日前主動向文化局申請嘉獎1次，達80冊以上者嘉獎2次，驚喜樂讀通通有獎。