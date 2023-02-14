友達除了專注前瞻顯示技術研發，也與旗下子公司，如達擎、友達數位、友達宇沛及友達頤康等，進軍智慧顯示解決方案、智慧製造、綠色製造轉型服務、及醫療照護等領域，以互補、合作、共創的方式，深化全球事業布局，強化友達在多元智慧場域的競爭力。此外，友達也看準高雄的產業優勢，進駐亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，作為場域應用的孵化地，並藉此帶動集團深化垂直市場的成長量能。

友達鼓勵內部人才流動，除了職務晉升外，針對在原職位已累積專業經驗的員工，給予計畫性輪調或開放申請職務競任，不僅有機會至友達全球據點，如美國、歐洲、東南亞等地區任職，也能選擇友達集團內的其他工作機會實現自我，讓每一位員工在友達不只是「專才」，更能成為「通才」。

友達重視人才的長期培育，支持同仁持續進修與學習。自新人加入友達開始，即可透過多元的培訓課程，及專屬的Mentor制度，快速熟悉工作環境。隨著組織轉型，友達也透過「Re-skill」及「Up-skill」的方式，安排員工進修「友達大學」內跨領域課程，培養多元知識。

在員工福利方面，友達自2010年起推出「員工持股信託計畫」，參與率超過8成。員工每月撥出部分薪資，公司也提撥對應獎勵金購買公司股票，與員工共享公司長期營運成果。此外，為了維持組織運作的靈活性及提供員工更多工作彈性，友達持續進行「混合辦公模式」，讓員工能依照實際工作需求申請「遠距辦公」或「彈性工時」，進行自主安排與規畫，也能兼顧工作生活平衡。