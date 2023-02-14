桃園北橫櫻花季警方執行交管措施避免塞車。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市復興區北橫沿線櫻花陸續盛開，台7線沿線、桃116線、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場為每年櫻花季賞櫻熱門景點，大溪警分局因應上山賞櫻人、車潮湧入，在櫻花季期間規劃加強疏導車流，避免交通壅塞。

大溪警分局表示，櫻花季期間因應開花時程，自2月15日至3月15日共計29天（視直行車流疏導規畫，包含：

1、遊客車輛由台7線接續桃116線往中心路進入恩愛農場周邊，於進、離場時均以整點放行，減少中心路雙向車流會車停等致車流回堵。

2、農場停車位有限（往年規劃約200個車位，今年可能銳減至120個），如遇車輛停滿禁止遊客車輛進入中心路，務必聽從在場指揮人員引導至上巴陵停車場，避免桃116線車流回堵，停車場旁另由業者協調租賃車業者設有收費計程車，接駁遊客往返該農場，收費計程車行逕由中心路進、出恩愛農場，惟整點放行須配合管制人員指揮。

3、另對於欲進入中心路（往恩愛農場方向）其他民宿或露營遊客車輛，將與業者於拉拉山遊客中心聯繫或取證後始能放行。

警方呼籲，賞櫻地區車位減少停車不便，為避免塞車導致影響旅遊品質，建議賞櫻旅客改以同車共乘或接駁運送方式前往，並多利用平日離峰時段平日上山賞櫻，另台7線沿線、桃116線及上山區域道路狹窄停車位有限下，嚴禁路邊違規停車，員警勢必加強巡邏及取締，請配合警方指揮疏導交通。